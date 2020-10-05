التحالف العربي: إحباط هجوم حوثي جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي في اليمن اليوم الاثنين، عن اكتشاف وتدمير زورق حوثي مفخخ ومسير عن بعد بالقرب من الصليف.

وأفاد المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي "إحباط هجوم إرهابي وشيك من قبل ميليشيات الحوثي جنوب البحر الأحمر حيث تم اكتشاف وتدمير زورق حوثي مفخخ ومسير عن بعد بالقرب من الصليف".

وأضاف المالكي أن جماعة انصار الله مستمرة بتهديد خطوط الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ومنذ عدة أيام كان قد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.





وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير 4 طائرات مسيرة حوثية بقاعدة الديلمي.

وتستهدف مقاتلات التحالف، ثكنات ومواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء، ودمرت 4 مسيرات حوثية قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية.