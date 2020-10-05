جهاز حدائق أكتوبر يبيع 10 محلات بسعر 27 مليون جنيه

أجري جهاز مدينة حدائق أكتوبر المدينة مزاد العلني وتم بيع عدد 10 محلات تجارية بمختلف الأنشطة بمنطقة 1185 عمارة اسكان اجتماعي ( سوبر ماركت ومحل بيع فاكهة وجزارة وبيع مجمدات ......) بمساحات متنوعة من 16 م2 وحتي 33 م2.





وذلك بحضور المهندس أشرف فتحي رئيس الجهاز والمستشار المفوض عن هيئة قضايا الدولة ووفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (قطاع الشئون العقارية) ولفيف من مديري الإدارات المختصة بالجهاز ( القانونية والمالية والعقارية والإدارية ...) .





وتراوحت أسعار البيع للمتر المربع الواحد للمحلات من 77000 جنيه وحتي 119000 جنيه ، ليبلغ إجمالي ما تم بيعه مايقارب الـ 27 مليون جنيه .