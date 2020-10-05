حاكم نيويورك يصدر أمرا بإغلاق مدارس المدينة

أمر حاكم نيويورك أندرو كومو اليوم الاثنين، بإغلاق مدارس مدينة نيويورك منذ الغد في 9 مناطق ورموز بريدية، بما في ذلك أجزاء من الأحياء في بروكلين وكوينز.

وجاء قرار كومو قبل يوم واحد من خطة إغلاق قدمها عمدة مدينة نيويورك بعد ارتفاع نسب الإصابة بكورونا بها.

وكان عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو قد أعلن يوم الأحد عن إغلاق جديد للشركات غير الأساسية والمدارس في بعض المناطق بالمدينة، وحدد تسع مناطق وتقسيمات بريدية لديها معدل إصابة أعلى من 3%.، ويجب أن توافق الولاية على الإغلاق الذي من المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء.

وارتفع إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة، منذ بدء تفشي الوباء إلى 7.4 مليون إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 209 آلاف، فيما تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي ووباء كورونا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.