تعرف على موعد الحلقة الـ23 من مسلسل "قوت القلوب"

Advertisements

تعرض قناة "الحياة" الحلقة الـ23 من مسلسل الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب"، وذلك من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الـ9:00 مساء.



وشهدت الحلقات السابقة من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب" عدد من الأحداث التي لاقت إعجاب الجمهور.



مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج شركة سينرجى