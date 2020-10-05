آخر ساعات الميركاتو.. أياكس يضم مهاجم فيردر بريمن

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
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تعاقد نادي أياكس أمستردام الهولندي، مع دافي كلاسن، مهاجم فريق فيردر بريمن الألماني، لمدة 4 مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن النادي الهولندي أن قيمة الصفقة بلغت 11 مليون يورو (12 مليون و900 الف دولار) بجانب حوافز إضافية بقيمة ثلاثة ملايين يورو.

وتدرج كلاسن صاحب الـ16 مشاركة دولية مع المنتخب الهولندي، في قطاعات الناشئين في أياكس وشارك في 181 مباراة مع الفريق الأول سجل خلالها 55 هدفاً بجانب ثلاثة أهداف مع منتخب بلاده.

وانتقل كلاسن إلى إيفرتون الإنجليزي في 2017 ثم رحل إلى فيردر بريمن في 2018.

وقال كلاسن للموقع الرسمي لأياكس "سعيد للغاية للعودة إلى أياكس، أشعر بالعودة إلى دياري، قضيت نصف حياتي هنا ومن الرائع التواجد هنا مجدداً، شعرت دائما بانجذاب إلى النادي واتطلع لارتداء قميص أياكس مجدداً".

من جانبه قال مارك اوفرمارس مدير الكرة في أياكس "دافي ابن النادي، من الجيد عودته في عمره هذا، هو لاعب طموح ويريد تحقيق إنجازات رائعة مع أياكس في السنوات المقبلة، الفوز بالألقاب".

وأضاف "شخصيته تضمن قدراً أفضل من التوازن في فريقنا، ومن خلال خبرته يمكنه مساعدة لاعبينا الشباب على الوصول لمستوى أعلى". 

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