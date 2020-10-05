الخميس.. الجسمي وحكيم والعسيلي وسليم .. يتألقون باحتفالية ضخمة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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فى إطار حالة الحراك التى يشهدها الشعب المصري لدعم ومساندة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بادرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال شركة "تذكرتي" إحدى الشركات التابعة لها بتنظيم حفل فنى كبير وذلك بمناسبة انتصارات آكتوبر المجيدة .

حيث يقام الحفل في منطقة الجلالة وهو الحفل الأول الذي يقام في هذه المنطقة التي تجسد بوضوح الإرادة والعزيمة المصرية وباعتبارها واحدة من الانجازات الكبري للرئيس عبد الفتاح السيسى وكونها نموذجًا مهمًا للمشروعات القومية المتميزة التى تم تنفذيها مؤخرًا.

يذكر أن هذا الحفل الفنى الكبير أحياه نخبة من نجوم الغناء في مقدمتهم المطرب العربى الكبير حسين الجسمى ونجم الآغنية الشعبية المصرية حكيم والنجم محمود العسيلى والنجم خالد سليم ومن المقرر أن يذاع الحفل كاملًا علي قناتى (دى إم سى) و( أون E ) العاشرة مساء الخميس وذلك فى ظل الاحتفالات الوطنية التى تشهدها مصر الان بمناسبة انتصارات اكتوبر المجيدة.

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