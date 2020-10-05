عاجل - تعرف على مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب





وحقق الفريق الأحمر الفوز على ذئاب الجبل بهدف نظيف، سجله عمرو السولية لاعب وسط القلعة الحمراء، ليرفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 82 نقطة في المركز الأول في جدلو ترتيب الدوري المصري.





وأجرى الشناوي أشعة على العضلة الضامة صباح اليوم الاثنين، أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة.



وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن محمد الشناوي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين على أقصي تقدير.





وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، أكد أن الجهاز الطبي حدد برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا للاعب لتجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لمكرة القدم..





تعرض محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومنتخب مصر الأول، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه الماضية أمام المقاولون العرب، والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.