استشاري أمراض كلى: كثرة تناول المسكنات يُسبب فشل كلوي

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قال الدكتور أحمد حسن، استشاري أمراض الكلى وزرع الكلى بالمعهد القومي للكلى والمسالك البولية، إن الإفراط في تناول المسكنات ممكن أن يؤدي إلى فشل كلوي بنسبة 7% من الحالات، مشيرًا إلى أن النساء الأكثر تناولًا للمسكنات بنسبة 80% لأن لديهم إفراط في تناول المسكنات بدون وعي.

ونصح "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاثنين، بعدم تناول أي مسكنات إلا في أضيق الحدود أو عند الاحتياج ولا بد من استشارة طبيب، مشيرًا إلى أن هناك أنواعًا من المسكنات بدون كورتيزون ولكنها ضد الالتهابات، بينما هناك نوع من المسكنات مثل مجموعة الإسبرين والكتافلام وهي شائعة الاستخدام وهي مؤثرة جدًا على الكلى.

وتابع: "هناك نوع من المسكنات ليس له تأثير كبير على الكلى، مشيرًا إلى أن 2 كيلو جرام من البرستامون يكفي لإدخال الإنسان إلى الفشل الكلوي على المدى البعيد والتهاب حاد في نسيج الكلى يؤدي إلى تليف في الكلى بشكل كلي بسبب تناول المسكنات وارتفاع في وظائفه".

