أسعار الذهب تسجل أعلى تسوية في أسبوعين بنهاية التعاملات

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع ضعف الدولار.

وتراجعت أسعار المعدن خلال التعاملات المبكرة حيث عاد التفاؤل للأسواق العالمية مع إشارات تحسن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إصابته بفيروس كورونا.

لكن هبوط الدولار الأمريكي أعطى الدعم لأسعار المعدن الأصفر للارتفاع بنهاية الجلسة جنباً إلى جنب مع مراقبة المستثمرين تطورات محادثات حزمة التحفيز الأمريكية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن توسع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى في 3 أشهر.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يوازي 12.50 دولار ليصل إلى 1920.10 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطا منذ 18 سبتمبر الماضي.

وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7 بالمائة إلى 1913.90 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 93.51.

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