تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان لها، المواطنين من ارتفاع الرطوبة مما يزيد أحساس العطش وحرارة الطقس.



طقس غدا الثلاثاء:



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الثلاثاء يشهد طقس حار القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية وحار علي جنوب سيناء وشمال الصعيد فيما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد



وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الإثنين، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بامطار متوسطة الي رعدية 30% علي انحاء متفرقة علي السواحل الشمالية.



طقس يوم الأربعاء المقبل:



وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الأربعاء المقبل يشهد طقس حار القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية وحار علي جنوب سيناء وشمال الصعيد فيما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد



وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الاربعاء المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بامطار متوسطة الي رعدية 30% علي انحاء متفرقة علي السواحل الشمالية، والرياح تكون نشطة مثيرة للأتربة علي جنوب الصعيد.



طقس يوم الخميس المقبل:



وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الخميس المقبل حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية فيما يكون شديد الحرارة علي جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.



وعن الظواهر الجوية يوم الخميس المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بامطار متوسطة الي رعدية 30% علي انحاء متفرقة علي السواحل الشمالية.



درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:



وتسجل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 35للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 38 العظمى والصغرى 30.



وتبلغ درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 العظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 العظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 30.



وفيما يخص درجات الحرارة يوم الخميس المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 العظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 العظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.