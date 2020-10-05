"لكل مجتهد نصيب".. التعليم العالي تكشف تفاصيل جوائز الدولة التقديرية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة التعليم العالي، إن جائزة النيل والدولة التقديرية واتفوق والتشجيعية تؤكد أن لكل مجتهد نصيب.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة التعليم تمنح مجموعة من الجوائز للعلماء والشباب بالإضافة إلى جوائز للمرأة.

وأوضح أن الهدف هو تقدير العلماء الذين قدموا علمًا ينتفع به، أو تشجيع الشباب على مجهود قاموا به، حيث تم تخصيص 5 مليون جنيه لـ55 من العلماء الفائزين.


أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس أسماء الفائزين بجميع جوائز الدولة والهيئات والأفراد والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة وبلغ العدد الإجمالى للجوائز 109 جائزة وهى المرة الأولى التى يتم فيها الإعلان عن كل الجوائز في مرة واحدة.

بلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 55 جائزة بإجمالي 5 ملايين و300 ألف جنيه، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية وهم الرواد والمرأة لعام 2019 بإجمالي 690 ألف جنيه وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020 بقيمة 20 ألف دولار والتي بلغ عددهم 13 جائزة.

أما عن جوائز الهيئات والأفراد لعام 2019 فقد بلغ عدد الفائزين 41 فائز لتصل القيمة المالية الإجمالية لجوائز الهيئات والأفراد مليون و190 ألف جنيه وهي الجوائز المقدمة من قبِل الوزارات والهيئات ووحدات الإنتاج الوطنية والمؤسسات العلمية والأفراد علي أعمال الوقف الخيرى لدعم البحث العلمى.

وأعلن المجلس أن جامعة القاهرة كان لها النصيب الأكبر حيث حصلت علي 10 جوائز، ويأتي المركز القومي للبحوث في المرتبة الثانية بحصوله علي 8 جوائز، ويليهم جامعة عين شمس، المنصورة، والزقازيق حيث حصل كلٌ منهم علي 5 جوائز.

تأتي بعد ذلك جامعة طنطا حيث حصلت علي 4 جوائز، ثم جامعة المنوفية والتي حصدت 3 جوائز، ثم يليها جامعة الإسكندرية، أسيوط، قناة السويس، النيل الأهلية، الجامعة الأمريكية، ومدينة الأبحاث العلمية حيث حصدوا جائزتان لكل منهم، لتتساوي كلٌ من جامعة كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، المنيا، الوادي الجديد، مدينة زويل، البريطانية، القومي للبحوث الفلكية، أكاديمية السادات، القومي لعلوم الليزر، هيئة الطاقة الذرية، ومستشفي 57357 حيث حصل كلٌ منهم علي جائزة واحدة ما بين جوائز للنيل والتقديرية، التفوق، التشجيعية، الرواد، والمرأة.

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