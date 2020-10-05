انفجارات وحریق واسع في مدينة صناعية بطهران

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:18 م
ايران
ايران
وكالات
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وقعت انفجارات وحریقا واسعا في إيران مساء اليوم الإثنين، حيث اندلع في مدينة تشهار دانكة الصناعية غرب العاصمة طهران.

 

وصرح المتحدث باسم دائرة الإطفاء في طهران جلال ملكي، بأن الحريق وقع في وحدة صناعية بمساحة 400 كم، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

 

وأفاد جلال ملكي بأن الحريق وقع في وحدة لإنتاج المواد اللاصقة وأدى إلى عدة انفجارات بسبب وجود سوائل قابلة للاشتعال.

 

وأضاف أن وجود مواد لاصقة أدى إلى اندلاع الحريق وإلى وقوع عدة انفجارات، مشيرا إلى أن ألسنة اللهب نتقل إلى وحدات صناعية أخرى مجاورة.

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طهران حريق واسع انفجارات

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