أوهموهم بالسفر لإيطاليا.. تفاصيل إختطاف ٤ شباب من ميت نابت بالدقهليةوتعذيبهم

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إنخدع ٤ شباب من أبناء قرية ميت نابت التابعة لمركز طلخا في محافظة الظقهلية ووقعواةفي فخ وهم السفر للخارج والثراء السريع من خلال إعلان عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يطالب بفرص عمل فى إيطاليا لعدد من الشباب بمقابل مادى.



قام الشباب بالإتصال بالرقم المتواجد، وطالب منهم دفع مبلغ 50 ألف جنية مصريا، وبعد علم صاحب الإعلان بأن الشباب لم يكن لديه الأموال المطلوبة طالبهم بالسفر إلى مرسى مطروح، وأكد لهم أنه أخذ منهم تلك الأموال بعد سفرهم الى إيطاليا.





سافر الشباب الى مرسى مطروح وقاموا بالاتصال بأسرهم أكدوا لهم أنهم وصلوا الى ليبيا، وفى اليوم الثانى اتصل أحد الأشخاص من رقم ليبي على أسرهم يطالبهم بدفع مبلغ 30 ألف دينار للفرد الواحد من أجل إطلاق سراحهم.



وتحول الحلم إلى كابوس ليجبروهم المختطفين على الاتصال بأسرهم، من أجل جمع الأموال، وأسرهم تستمع لهم وهم يعذبون ويعتدون عليهم بالضرب المبرح، ويستغيثوا



قال محمد عبد القادر عبد العظيم والد احد الشباب المختطفين الشباب هم:"إسلام عوض محمد يبلغ من العمر 18 سنة، صلاح سمير عبد الحميد يبلغ من العمر 27 سنة، صلاح محمد منصور 19 سنة، وأحمد محمد عبد القادر 16سنة"، اجتمع الشباب على السفر دون علم أسرهم، بعد أن رسم لهم السمسار طريق أخضرا يوهمهم بأنهم يجمعون الأموال الكثيرة وسهولة تأمين مستقبلهم.





وتابع لأكثر من 10 أيام متواصلة لا نعرف معنى النوم، كل يوم اتصال نستمع فيه الى أبنائنا خاضعين للتعذيب وقمنا بجمع جزء من المبلغ ولكن لم نتمكن من دفع المبلغ كامل، ونتمنى من المسؤولين التدخل من أجل إنقاذ أبنائنا".



وقال التشكيل العصابي وهم ابنائنا بالسفر لايطاليا، وتحصيل الأموال بعد السفر ولكنهم وقعوا فريسه لهم وطالبوهم بالاتصال بزويهم وتجميع مبلغ ١٠٠ الف لكل شاب، وبعد مفاوضات واسعة توصلنا الي ان يكون المبلغ كاملا ١٥٠ الف للإفراج عن الشباب وبعد جمع الأموال تم تحويلها لاحد افراد التشكيل علي ان يتم التفراج عنهم بمرسي مطروح.

