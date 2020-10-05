مصرع طالب إثر انقلاب جرار زراعي بدشنا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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لقي طالب مصرعه، اليوم الاثنين، إثر انقلاب جرار زراعي بقرية العجمي، بمركز دشنا، شمالي قنا.


تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من الدكتور بدوي محمد سعيد، مدير عام مرفق الاسعاف بقنا، يفيد مصرع رمضان عطالله، 15 عاما، في حادث انقلاب جرار زراعي بدشنا.

تم نقل الجثة لمستشفى فاو، بدشنا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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