غدا.. عرض فيلم الخطة العايمة بجميع دور العرض السينمائي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements


شوق علي ربيع جمهوره ومحبيه لفيلمه الجديد " الخطة العايمة" ، وأعلن عن موعد عرضه.

حيث شارك البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت غادة عادل بوستر الفيلم ، وعلق قائلاً:"انتظروا بقي نجمة مصر والعالم المتألقة ديما عادة عادل فيلم الخطة العايمة.. غداً ان شاء الله بجميع سينمات مصر والوطن العربي".

وحرص الفنان أحمد فتحي علي تهنئته وكتب : مليون مبروك ونث وان شاء الله تكسروا الدنيا يا علي يا حبيب القلوب .

وتدور أحداث فيلم "الخطة العامية"، في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم منهم على ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، والفيلم من إخراج معتز التوني.


يذكر أن آخر أعمال علي ربيع مسرحية "صباحية مباركة "، وهي من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وآخرين .

أخبار تهمك

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تعرف على مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب

منذ أقل من ساعة

صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهريا للعمالة حتي نهاية ديسمبر المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

الأهلي يتحرك لحسم أولى صفقات «موسيماني»

منذ حوالي 3 ساعات

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الإعلان عن عقوبة فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 10 ساعة

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
04:43 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

عاجل - تعرف على مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب

08:31 م

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»