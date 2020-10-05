غدا.. عرض فيلم الخطة العايمة بجميع دور العرض السينمائي

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شوق علي ربيع جمهوره ومحبيه لفيلمه الجديد " الخطة العايمة" ، وأعلن عن موعد عرضه.



حيث شارك البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت غادة عادل بوستر الفيلم ، وعلق قائلاً:"انتظروا بقي نجمة مصر والعالم المتألقة ديما عادة عادل فيلم الخطة العايمة.. غداً ان شاء الله بجميع سينمات مصر والوطن العربي".



وحرص الفنان أحمد فتحي علي تهنئته وكتب : مليون مبروك ونث وان شاء الله تكسروا الدنيا يا علي يا حبيب القلوب .



وتدور أحداث فيلم "الخطة العامية"، في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم منهم على ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، والفيلم من إخراج معتز التوني.





يذكر أن آخر أعمال علي ربيع مسرحية "صباحية مباركة "، وهي من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وآخرين .