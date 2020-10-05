قرارات مهمة لغرفة الشركات السياحية في اجتماعها الثاني.. تعرف عليها

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:09 م
الاجتماع
الاجتماع
حسام زيدان
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عقدت لجنة تسيير أعمال الغرفة السياحية اجتماعها الثانى اليوم الاثنين بمقرها برئاسة الدكتور نادر الببلاوى رئيس اللجنة وبحضور جميع أعضاء اللجنة والسادة ممثلي وزارة السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية.

استعرضت اللجنة عدد من الموضوعات والملفات الهامة واتخذت بشأنها القرارات التالية:
1- الموافقة على ابرام التعاقد مع شركة اماديوس لربط نظام الحجز الخاصة بها مع البوابة المصرية للعمرة.

2- المشاركة مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ووزارة السياحة فى الدراسات الخاصة بتحديد فجوة تأهيل العاملين فى قطاع السياحة من خلال تحديد البرامج التأهيلية المتطلبة لكل وظيفة فى القطاع وتحديد الحد الادنى من المهارات الالزامية لدخول سوق العمل فى القطاع السياحي.

3- المشاركة مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى اعداد الدراسات اللازمة للتعديلات المقترحة للقانون رقم 85 لسنة 1968 بأنشاء غرف سياحه و تنظيم اتحاد لها و اللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية.

4- تكريم أسر شهداء و ضحايا العمليات الحربية و الامنيه من خلال تقديم حزمة من الامتيازات لأعضاء الصندوق الخاص بهم.

5- تجديد الدعم اللوجيستى الذى تقدمه الغرفة للسادة أعضاء الأطقم الطبية التى تتولى اجراء اختبارات P.C.R و فحص السائحين القادمين الى مطارات ( البحر الأحمر – مرسى علم – شرم الشيخ – طابا).

6- الموافقة على الآليه الخاصه برد مستحقات بعض الشركات السياحية لدى صندوق غرفة شركات و وكالات السفر و السياحة و) صندوق الحج و العمرة (عن موسم عمرة 1440 هجرياً و ما قبله من مواسم ، دعماً للشركات فى هذه الظروف.

7- استكمال ميكنة كافة خدمات وأعمال الغرفة بحيث يتم الانتهاء منها جميعاً بنهاية عام 2020م.

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