خبير عسكري يكشف أسرار حرب السادس من أكتوبر

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قال اللواء سمير فرج، أحد أبطال حرب السادس من أكتوبر، إن مصر استعدت بصورة كبيرة لحرب السادس من أكتوبر، من خلال بناء حاشط صواريخ لمنع اشتباك العدو مع القوات أثناء العبور، وتم إعداد خطة لاقتحام خط بارليف من خلال 12 موجة بالقوارب المطاطية في البداية.



وتابع "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الجانب الإسرائيي وضع أنابيب نابلم تحت قناة السويس لحرق أي قوات ستعبر القناة، فقامت الصاعقة المصرية بالسد هذه الانابيب قبل العبور، وتم وضع عناصر خلف خطوط العدو الاسرائيلي، وتم أعداد طربة جوية قبل العبور لتدمير مراكز القيادة، وكافة الاحتياطات جاهزة للاشتباك مع القوات المصرية.



ولفت إلى أن مصر نفذت الضربة الجوية في بداية الحرب بـ 220 طائرة، وهذا سهل اقتحام القوات لخط بارليف بالكامل، وعلى الساعة الخامسة مساءً تم نقل 150 الف جندي على الضفة الأخرى لقناة السويس،





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موعد اجازة 6 أكتوبر للعام الجاري 2020، يترقب جميع العاملين بالدولة قطاع عام وخاص بجمهورية مصر العربية موعد الحصول على إجازة السادس من أكتوبر للاحتفال به وأخذ قسطًا من الراحة وهذا لأنهم اعتادوا على ذلك كل عام، يعد الاحتفال بالسادس من أكتوبر جزء أساسي في حياة المصريين كل عام لأنه يذكرهم بأهم البطولات والإنتصارات التي حققها الجيش والأبطال في عام 1973 والتي كانت بداية مشرقة في حياة الكثير، أمجاد عظيمة حققها جيش مصر خير أجناد الأرض ورغم أن تشهد فيها الكثير إلا أنه كان فخر للوطن دائمًا ظلوا يدافعون عن أرضهم حتى أخر الأنفاس ولن يهابون الموت بل كانوا على يقين أنهم يعيدون سيناء الحبيب، ترقبو معنا السطور التالية للتعرف على موعد إجازة 6 أكتوبر.



موعد اجازة 6 أكتوبر 2020

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن يوم الخميس المقبل من هذا الأسبوع الموافق 8 من أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع العام والخاص بمناسبة ذكرى أحتفال نصر 6 أكتوبر بدلًا من يسوم الثلاثاء، ويتم تطبيق هذا القرار بشكل رسمي على جميع الهيئات الحكومية كما يحق لصاحب العمل في القطاع الخاص أن يعطي للعامل أجرة اليومين كاملين حالة وجود ظروف عمل طارئة تستدعي عدم الحصول على الإجازة.



نصر 6 من أكتوبر

6 أكتوبر يعد من أهم الإنتصارات العظيم للجيش المصرية والكثير من فئات الشعب التي شاركت هذا الموقف البطولي وقامت بالتواجد مع الجميع من أجل الحفاظ على أرض مصر واستقلالها لكي تبقى دائمًا مصر حرة مستقلة لن تنهزم أبدًا وهذا لأن الله عز وجلب ذكرى أرض سيناء في القرآن الكريم وأن مصر في حماية الله حتى يوم القيامة ونهنئ الجميع بهذا اليوم عاشت مصر وشعبها وجيشها يد واحدة.