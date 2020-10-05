تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من الدوري المصري الممتاز.





ويقام اللقاء الذي يجمع بين الأهلي وانبي، بعد غد الأربعاء الموافق السابع من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب الأهلي we السلام.





وينطلق اللقاء عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي، ويذاع على قناة "أون تايم سبورت الأولي".





وكان الأهلي حقق الفوز أمام نظيره المقاولون العرب، بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الأحد.





يشار إلى أن مباراة المقاولون العرب كانت الأولى تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، الذي تولى مهمة تدريب الأهلي خلفا للسويسري رينيه فايلر.





ويتواجد الأهلي الذي حسم لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي 2019-2020، في جدول الترتيب حاليا بالمركز الأول برصيد 82 نقطة.



