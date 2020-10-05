إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها إلى المفتي بعد تخلصهما من حماتها ذبحا بنجع حمادي

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قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمحافظة قنا، برئاسة المستشار محمد رفاعي وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري، وأسامة الأمير، بإحالة أوراق ربة منزل وعشيقها، إلى المفتي، بعد أن تخلصا من حماتها ذبحها بنجع حمادي.

تعود الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، بلاغًا، في أبريل قبل الماضي، بالعثور على جثة سمرة. س. ع، 60 عامًا، مذبوحة وملفوفة داخل سجادة في حديقة بقرية القناوية بنجع حمادي.



وكشفت التحريات أن السبب وراء الواقعة هي علاقة آثمة لزوجة نجل الضحية وتدعي سميحة. ع. م، والتي بدأت بعد تعرفها على شريف. م. م، عامل أجري، واعجبت به، نظرًا لعمل زوجها في القاهرة، لتبدأ بالاتفاق معه لممارسة الرذيلة بداخل المنزل.

واعترفت زوجة الابن، في التحقيقات، أنها كانت تقوم بوضع مادة مخدرة، "منوم" في الطعام لوالد ووالدة زوجها، ليأتي عشيقها إلى المنزل، ويمارسا الفحشاء، ليستمر الوضع لفترة، إلا أنه في يوم الخميس، كانت والدة زوجها بالخارج، وجاءت على فجأة لتجدهما في وضع مخل.



وتابعت الزوجة في هذه الليلة، لم تسمع خطوات والدة زوجها، إلا وأنها فوجئت بوقوفها بجانبهما وبيدها سكين، ليستل العشيق السكين ويطعنها بها، بعد الإمساك بها بإحكام، ثم وضعها في سجادة والقاءها في الحديقة.

