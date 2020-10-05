مسؤول بالمتحف المصري الكبير يعلن مكان عرض وحفظ توابيت سقارة الأثرية

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قال الدكتور الطيب عباس مدير الشؤون الأثرية في المتحف المصري الكبير، إنه حريص على عرض التوابيت المكتشفة حديثًا بجبانة سقارة، مضيفا أن هذه التوابيت سوف تضاف لمجموعة توابيت العساسيف.



جاء ذلك تعليقًا على كشف سقارة الأثري والذي ضم 59 تابوتًا و28 تمثالًا حيث سيقوم المتحف المصري الكبير بعرض هذه المجموعة من التوابيت الأثرية



وأضاف عباس أن توابيت العساسيف التي تم الكشف عنها العام الماضي، والتي سوف يتم عرضها مع توابيت سقارة، في قاعتي عرض منفصلتين بالمتحف المصري الكبير .



وأشار عباس أن المتحف سيكون متحفًا وطنيًّا يستوعب جميع مناطق وفترات التاريخ المصري القديم، حيث يفخر المتحف الكبير بقدرته على حفظ وعرض نتائج الحفائر التي تجريها البعثات الأثرية المصرية العاملة في وزارة السياحة والآثار.