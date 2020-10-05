مصر تسعى لزيادة حصة موانيها البحرية من السفن السياحية العالمية

Advertisements

شارك ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، وذلك للتنسيق والتعاون فيما يخص الخدمات والتسهيلات السياحية بالموانئ البحرية المصرية.



وحضر الاجتماع مسئولي الموانئ البحرية المصرية، وعدد من الشركات العاملة في مجال سياحة اليخوت والسفن السياحية بالبحر المتوسط.



وأوضح ماجد أبو سديرة ان الاجتماع تناول مناقشة عدد من الموضوعات حول كيفية تقديم التسهيلات الإجرائية وجودة الخدمات الخاصة باستقبال السفن السياحية واليخوت في الموانئ البحرية المصرية باعتبارها إحدى أهم أنواع السياحة والتي تبدي مصر اهتماما كبيرا بها في المرحلة الحالية وتقوم بعمل الترتيبات اللازمة التي من شأنها زيادة حصة مصر منها من الاسواق العالمية فور انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.



وخلال الاجتماع أشار السيد ماجد أبو سديرة إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ستبدأ خلال الفترة القادمة في اجراء الاتصالات والاتفاقات اللازمة مع الشركات العالمية المالكة للسفن السياحية ودعوتها للعمل مع الموانئ البحرية المصرية، بالاضافة الي المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة في هذا المجال، وتنفيذ الدعاية اللازمة بالخارج.



وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي ان يكون التنسيق بشكل دوري ومتابعة تنفيذ الخطوات الفعلية.



جدير بالذكر انه في شهر أغسطس الماضي، تم عقد اجتماع موسع بين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار والفريق كامل الوزير وزير النقل، تم خلاله استعراض مشروعات وزارة النقل التى تدعم قطاع السياحة، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي الوزارتين لبحث سبل تدعيم قطاع السياحة وتحديد خطة عمل الفترة المقبلة لخدمة القطاع السياحي والمساهمة في ظهوره في أفضل صوره تليق بمكانة مصر العالمية.