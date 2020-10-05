اتحاد الغرف التجارية يهنئ المصريين بذكري انتصار أكتوبر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:34 م
إبراهيم العربي
إبراهيم العربي
الفجر الاقتصادي
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هنأ المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  المصريين قيادة وشعبا والقوات المسلحة  بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر، والتي حقّقت فيها قواتنا المسلحة انتصارًا عظيمًا وسجل فيها أبطال القوات المسلحة ومن خلفهم الشعب المصري مواقف بطولية عظيمة لا يزال التاريخ يذكرها حتى الان وعبر تعاقب الاجيال.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أننا نعيش حاليا احتفالات إنتصار  حرب أكتوبر  ودور  أبناء  مصر الشرفاء من الجنود  العظماء الذين يستحقون التحية والتقدير والاحترام.

وأشار العربي إلي  أن مثل هذه الأيام لها طابع الانتماء وتاريخ هذا الانتصار العظيم الذي أعلن عن قدرات الجيش المصري  وكافة فئات مصر الشعبية وان مثل هذه الانتصارات تجعلنا فخورين بأبناء بلدنا من الجيش والفئات المختلفة وان هذه الذكرى الطيبة محفورة لدي المصريين لما لها من اثار وطنية ستظل صورة مضيئة يذكرها التاريخ.

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