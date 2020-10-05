إحالة أوراق "نجار" إلى المفتي لقتله نجلته ومحاولة قتل زوجتة في قنا

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قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمحافظة قنا، برئاسة المستشار محمد رفاعي وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجارح، إحالة أوراق نجار لفضيلة المفتي لقيامه بقتل نجلته ومحاولة قتل زوجته.

تعود أحداث القضية ليوم ١٠ ١٠ ٢٠١٩ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا من سيده ع ع ٢٢ سنه ربة منزل ومقيمه بابوتشت بقيام زوجها حسام ا م نجار مسلح بإلقائها في نهر النيل من أعلى كوبري الساحل في القاهرة مما أسفر عن مصرع نجلتهما إيمان عامين بينما تمكن الأهالي من إنقاذها.



وكشفت مباحث قنا بإشراف العميد أمين سند رئيس المباحث أن المتهم كان على علاقة غير شرعيه مع المجني عليها وتزوجها تحت ضغط أسرة المجني عليها وقام باستدراجها للساحل للتصالح وغافلها وقام بإلقائها ونجلتهما في نهر النيل مما أسفر عن مصرع الطفلة.



وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد رفاعي وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجارح، إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي لقيامه بقتل نجلته ومحاولة قتل زوجته.

