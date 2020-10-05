نجم آرسنال على أعتاب الدوري الألماني

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي ماتيو جندوزي نجم خط وسط آرسنال الإنجليزي أصبح قريبًا للغاية من الإنتقال إلى هيرتا برلين الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن جندوزي سينتقل إلى هيرتا برلين على سبيل الإعارة بعد خروجه من حسابات ميكيل آرتيتا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هيرتا برلين لن يدفع أي مبلغ مقابل الإعارة لكنه سيتكفل بدفع راتب النجم الفرنسي كاملاً ومن المتوقع أن تتم الصفقة في الساعات القادمة.

وأشارت إلى أن جندوزي البالغ من العمر 21 عامًا انتقل إلى آرسنال عام 2018 قادمًا من صفوف لوريان الفرنسي وخاض مع الجانرز حتى الآن 82 مباراة وسجل هدف وصنع 5 أهداف.

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