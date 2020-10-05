الأردن تُسجل 1824 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:27 م
الاردن
الاردن
وكالات
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أعلنت المملكة الهاشمية الأردنية مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 1824 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وأضاف الأردن عبر إيجاز يومي أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 17464 حالة، كما أعلن أيضا تسجيل 9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 110 حالات.

 

وسجل الأردن 52 حالة شفاء هذا اليوم، 13 في مستشفى الأمير حمزة، و35 في المنطقة الخاصة بعزل المصابين في البحر الميت، و4 في المستشفيات الخاصة المعتمدة.

 

وفي ظل استمرار تسجيل حالات إصابة محلية، دعت وزارة الصحة الجميع للالتزام بأوامر الدفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا، واستخدام تطبيق "أمان"، وتطبيق "صحتك".

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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