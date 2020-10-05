عاجل - الإعلان عن عقوبة فرجاني ساسي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:21 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
علي نبوي
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أعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، برئاسة المستشار السيد البنداري، إيقاف الدولي التونسي، فرجاني ساسي، نجم نادي الزمالك، 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك نظرًا لما بدر منه خلال مباراة فريقه أمام المصري ضمن منافسات الدوري الممتاز.


وكان فرجاني ساسي قد تعدى بالسب وتطاول باليد على أمين عمر حكم مباراة الزمالك التي جمعته بالمصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف دون مقابل.


كما أعلنت اللجنة إيقاف إمام عاشور نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة مباراة واحدة، نظرًا لما بدر منه عقب نهاية مباراة فريقه أمام المصري بالدوري.


ويواجه الزمالك نظيره سموحة في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.


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