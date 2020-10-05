محافظ القليوبية يضبط شخص أثناء سرقة كابلات كهرباء بمسطرد

Advertisements

تمكن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، من ضبط أحد الأشخاص أثناء سرقة كابلات كهرباء، أثناء جولته، بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، لتفقد الأعمال التي تجري حاليا بطريق شركات البترول.



وعلى الفور أبلغ محافظ القليوبية الشرطة، كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، لتعديه على المال العام بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.