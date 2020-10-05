أول تعليق من إلهام شاهين على غياب ميرفت أمين عن حفل زفاف شقيقها

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علقت الفنانة إلهام شاهين، على سبب غياب صديقتها الفنانة ميرفت امين، عن حضور حفل زفاف أمير شاهين.



وقالت إلهام شاهين لبرنامج “Mbc Trending”، إن الفنانة ميرفت آمين في حالة حداد منذ وفاة الفنانتين رجاء الجداوي وشويكار، وتابعت: “ميرفت أمين من وقت وفاة رجاء الجداوي وشويكار وهي مبتخرجش خالص، ومش بتظهر في أي مناسبة اجتماعية، لإن الاتنين كانوا صديقات مقربات جدا منها، وهي فعلا في حالة حداد عليهم، وأنا مقدرة جدا موقفها، وهي كانت معايا بقلبها”.





يشار إلي أن الفنانة إلهام شاهين، كانت احتفلت بحفل زفاف شقيقها أمير شاهين، على منة جاب الله وذلك بحضور عدد كبير من النجوم الفن