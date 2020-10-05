اتهام ماجدة زكي في قضية قتل..ت عرف على أبرز أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل "قوت القلوب"

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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امتلأت الحلقة الـ22 من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب"، بعدد من الأحداث التي لاقت إعجاب الجمهور.

تم اتهام قوت وهي ماجدة زكي في الحلقة الـ22 من المسلسل، بقضية قتل وعلمت ابنة حسان أن والدها لم يدفن بجانب زوج قوت مما جعلها تشعر بصدمة كبيرة بسبب كذبهم عليها، وانتهت الحلقة بنهاية غير متوقعة كالعادة.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.

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