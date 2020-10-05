شاهد.. أحمد فهمي يخضع لتجربة لقاح فيروس كورونا المستجد

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أعرب الفنان أحمد فهمي عن سعادته لمشاركته في تجربة لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تعليق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب "فهمي" قائلا: "فخور بمشاركتي في المرحلة التالتة من التجربة الإكلينيكية اللي مصر بتعملها لاختبار لقاح ضد الكورونا، وسعيد إني أكون جزء من الحملة اللي بتشجع الناس اننا نعمل حاجة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية وعشان التجربة تكمل، محتاجين لسه أعداد كتير تيجي تشارك".



وأضاف "فهمي قائلا: "أنا في مركز طبي، وفى دراسة تحت رعاية وزارة الصحة أدعمها وهي من أجل الانسانية، وجاي أخذ لقاح فيروس كورونا، وأتمنى الناس تشاركني التجربة، والعملية كلها من ساعة ما دخلت المركز استغرقت حوالى ساعة أو ساعة الا ربع، وهيفضلوا متابعين معايا طول السنة القادمة وسعيد جدا بالمشاركة فى التجربة".