شاهد.. أحمد فهمي يخضع لتجربة لقاح فيروس كورونا المستجد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
أعرب الفنان أحمد فهمي عن سعادته لمشاركته في تجربة لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تعليق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "فهمي" قائلا: "فخور بمشاركتي في المرحلة التالتة من التجربة الإكلينيكية اللي مصر بتعملها لاختبار لقاح ضد الكورونا، وسعيد إني أكون جزء من الحملة اللي بتشجع الناس اننا نعمل حاجة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية وعشان التجربة تكمل، محتاجين لسه أعداد كتير تيجي تشارك".

وأضاف "فهمي قائلا: "أنا في مركز طبي، وفى دراسة تحت رعاية وزارة الصحة أدعمها وهي من أجل الانسانية، وجاي أخذ لقاح فيروس كورونا، وأتمنى الناس تشاركني التجربة، والعملية كلها من ساعة ما دخلت المركز استغرقت حوالى ساعة أو ساعة الا ربع، وهيفضلوا متابعين معايا طول السنة القادمة وسعيد جدا بالمشاركة فى التجربة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تجربة لقاح كورونا الفجر أخبار الفجر الفني أحمد فهمي

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 25 دقيقة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 12 ساعة

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

الإيقاف يحرم الأهلي من جهود مدافعه أمام إنبي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك لحسم أولى صفقات «موسيماني»

منذ ساعتين و 55 دقيقة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 10 ساعات

صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهريا للعمالة حتي نهاية ديسمبر المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الإعلان عن عقوبة فرجاني ساسي

منذ ساعة و نصف

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب

منذ أقل من نصف ساعة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

هل تطوع وزيرة الصحة لتجربة اللقاح الصيني؟.. هالة زايد تجيب (فيديو)

أستاذ أوبئة عن التجارب السريرية بمصر: "الموضوع مطمئن" (فيديو)

المصل واللقاح تكشف شروط التطوع على تجريب لقاح كورونا (فيديو)

نتائج مبشرة.. ٤ مستجدات مهمة بشأن تجارب لقاح كورونا في مصر

بينهم مسئولين.. 6 معلومات عن المتطوعين لتجربة لقاح كورونا بمصر

شاهد.. وزيرة الصحة تشارك في التجربة الإكلينيكية للقاح كورونا

تصويت

الأكثر قراءة
04:43 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

03:28 م

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»