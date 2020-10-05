الإدارية العليا تصدر 25 حكمًا نهائيًا باستبعاد مرشحين من انتخابات النواب

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:15 م
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي فحص برئاسة المستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة، عددًا من الأحكام النهائية الباتة والتي لم تُحال لدائرة الموضوع للفصل فيهم، وبلغ عدد الطعون المرفوضة ٢٥ طعن مقامين من مرشحين تم استبعادهم من محكمة الدرجة الأولي.

وقبلت ٣ طعون مقامين من محمد عبد الحفيظ محمود، أحمد عيد الستار محمد، خالد مصيلحي سليمان، فيما يعنى إعادتهم مرة آخرى لجولة الانتخابات.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، عقدت عدد مكثف من الجلسات العاجلة، لنظر الطعون المقامة علي أحكام الدرجة الأولي.

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