بأمر القضاء.. عودة مدحت الشريف لسباق انتخابات مجلس النواب

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:13 م
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، منذ قليل، بقبول الطعن المقام من النائب مدحت عواد الشريف، للطعن علي استبعاده من انتخابات مجلس النواب 2020.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت برفض الطعن المقام من النائب مدحت عواد الشريف،و المطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات بإستبعاد اسمه من الكشوف لمرشحي مجلس النواب، ٢٠٢٠ عن الدائرة 7 فردى مستقل عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 61540 لنسة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح بصفته، ومدير أمن القاهرة بصفته.

وقال المدعي في دعواه، إنه عقب فتح باب الترشح، قام بتقديم أوراقه، وتم تقييد اسمه بكشوف الأعضاء المقبولين، كما أنه حصل علي رقم ورمز انتخابي.

وتابع المدعي، أنه تفاجئ بإستبعاد اسمه من كشوف المرشحين المقبولين، دون إبداء اي أسباب لذلك.

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