عبد الستار حتيتة: نظام أردوغان يتمسك باستمرار مصالحه في ليبيا (فيديو)

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الكاتب عبد الستار حتيتة، المتخصص بالشأن الليبي، تفاصيل اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

وقال "حتيتية" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين، إن نظام اردوغان يريد أن يطمئن على العائد الذي سيجنيه من الأزمة الليبية ولذلك اجتمع مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق المستقيل.

وأضاف "أردوغان يريد استمرار الوضع على ما هو عليه واستمرار نفوذه في شمال غرب ليبيا ولكن يواجهه لوبي يرفض تواجده تماما".

وتابع المتخصص بالشأن الليبي، " نظام أردوغان ضعيف ولكنه يتشبث ويدافع عن بعض القيادات في المصرف المركزي حتى يضمن ضخ الأموال للخزينة التركية".

وكان عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو للإرهابي الهارب محمد علي وهو يستنجد بالديكتاتور أردوغان.

وقال المقاول الإرهابي الهارب خلال الفيديو "أولادي مهددون وهم في حمايتك وأتمنى من الله إن الفيديو ده يوصل لحضرتك".

وعلق الإعلامي أحمد موسى على الفيديو خلال برنامج "على مسؤوليتي"على قناة "صدى البلد "قائلا:"جماعة الإخوان الإرهابية قررت تصفية الهارب محمد علي وأولاده، بعدما سحب البساط من قيادات الجماعة"، متابعا "الجناح العسكري المسلح للجماعة الإرهابية بقيادة يحيى موسى متواجد في إسطنبول، لذلك يخشى الإرهابي الهارب محمد علي على أولاده".

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن جماعة الإخوان الإرهابية مدربة على الاغتيال والقتل.

وفي وقت سابق، قال إن اللص الهارب محمد علي، يحاول ابتزاز تركيا لحصول أبناءه على الجنسية التركية

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اللص الهارب محمد علي والجماعة الإرهابية يبتزون أردوغان للحصول على الجنسية التركية.

وتابع "موسى"، أن محمد علي يترك أبناءه جوعي في تركيا، كما أن والده تحدث أن نجله يشرب مخدرات، ما يؤثر على عقله وبالتالي لا يستطيع التفكير ويحصل له تهيؤات، لذلك عليه أن يدخل مستشفى للعلاج كونه يعاني من هلاوس سمعية وبصرية وكوابيس.

وأشار "موسى"، إلى أن اللص محمد علي الهارب، يحاول أن يحصل أبناءه على الجنسية التركية، ليحصلوا على رواتب من السلطات التركية.

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