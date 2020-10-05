عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة بكأس مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو تشكيل الأبيض لمواجهة سموحة في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.





وجاء التشكيل كالتالي:





حراسة المرمى: محمد أبو جبل.





خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.





خط الوسط: طارق حامد، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحي





خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.





ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جنش وأحمد عيد ومحمد عبد الغني وإمام عاشور ومحمد عنتر وكريم بامبو وإسلام جابر وعمر السعيد ومصطفى محمد.





يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني "المؤهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل" في ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 64 ومتفوقًا بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثالث.





