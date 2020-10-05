الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

طقس الثلاثاء نهارًا



طقس الثلاثاء ليلًا



الظواهر الطبيعية:



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.





أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.- شبورة مائية صباحًا، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.- طقس لطيف على السواحل الشمالية.- طقس لطيف على شمال الصعيد.- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.- أمطار متوسطة (30% تقريبًا) تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.