الإيقاف يحرم الأهلي من جهود مدافعه أمام إنبي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:02 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة المارد الأحمر المقبلة في الدوري المصري لكرة القدم أمام إنبي بسبب الإيقاف.

وحصل ياسر إبراهيم على البطاقة الصفراء في مباراة الأهلي بالأمس أمام المقاولون العرب في الشوط الثاني ليغيب عن مباراة إنبي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي مساء بعد غد الأربعاء على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن توظيف لاعب من الفريق الأحمر للدفع به في مركز المدافع في مباراة إنبي بسبب النقص الحاد الذي يعاني منه الفريق في خط الدفاع، حيث يغيب محمود متولي ورامي ربيعة عن الفريق الأحمر بسبب الإصابة.

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ياسر إبراهيم المقاولون الأهلي إنبي

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