بعد ضم نجم باريس.. بايرن ميونيخ يحسم صفقة ذهبية أخري

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تعاقد نادي بايرن ميونيخ الألماني مع البرازيلي دوجلاس كوستا قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب النجم البرازيلي في صفوف العملاق البافاري في الفترة ما بين 2015 و2017، قبل أن يعود مجددًا إلى البايرن خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعرب الدولي البرازيلي عن سعادته بالعودة مرة أخري إلى صفوف البايرن قائلًا :" سعيد بالعودة إلى بايرن ميونيخ، فلقد قضيت وقتًا رائعًا ضمن صفوف الفريق، وأنا متأكد من حصد الألقاب من جديد مع الفريق".

وباتت صفقة دوجلاس كوستا هي الصفقة الثانية التي يُعلن عنها بايرن ميونيخ الألماني خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد التعاقد مع تشوبو موتينج مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



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