فرغلي: انشقاقات بالإرهابية بعد القبض على محمود عزت.. والجماعة رايحة للأممية الإخوانية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تشهد عملية تفكك كبرى بعد القبض على الإرهابي محمود عزت.

وأضاف "فرغلي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين "الصراعات الداخلية حول خلافة الإرهابي محمود عزت بدأت بعد القبض عليه، حيث يوجد صراع بين مكتبي لندن وقطر"، مشيرا إلى أن الإرهابي محمود حسين أعلن رفض تولية إبراهيم منير قيادة الجماعة.

وتابع "إبراهيم منير أقال محمود حسين وشكل لجنة ضم لها 6 قيادات من التيار المسلح التابع للقرضاوي وهو ما رفضه حسين، وأسفر عن صراعات داخلية"، موضحًا أن التنظيم الإرهابي منقسم حاليا إلى 4 مجموعات.

وأكد فرغلي أن جماعات التيار الإسلامي بالوطن العربي فقدت قدرتها على ضمن عناصر جديدة، وهو ما يعد دليل على انهيار المشروع الإسلامي بالمنطقة، مشيرا إلى أن المواطنين أدركوا أن التيار الإسلام السياسي لا يمتلك سوى شعارات فقط.

واستطرد "ثورة 30 يونيو العظيمة أرجعت الإخوان إلى الخلف لمدة 100 عاما، ولولاها لما تخلصنا من حكم الجماعة الإرهابية لمدة 100 عام، وأصبح الصف بالخارج مختل والصف بالداخل الموجود داخل السجون مختل أيضًا، والجماعة رايحة الآن إلى فكرة الأممية الإخوانية في أوروبا".

وكان عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو للإرهابي الهارب محمد علي وهو يستنجد بالديكتاتور أردوغان.

وقال المقاول الإرهابي الهارب خلال الفيديو "أولادي مهددون وهم في حمايتك وأتمنى من الله إن الفيديو ده يوصل لحضرتك".

وعلق الإعلامي أحمد موسى على الفيديو خلال برنامج "على مسؤوليتي"على قناة "صدى البلد "قائلا:"جماعة الإخوان الإرهابية قررت تصفية الهارب محمد علي وأولاده، بعدما سحب البساط من قيادات الجماعة"، متابعا "الجناح العسكري المسلح للجماعة الإرهابية بقيادة يحيى موسى متواجد في إسطنبول، لذلك يخشى الإرهابي الهارب محمد علي على أولاده".

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن جماعة الإخوان الإرهابية مدربة على الاغتيال والقتل.

وفي وقت سابق، قال إن اللص الهارب محمد علي، يحاول ابتزاز تركيا لحصول أبناءه على الجنسية التركية

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اللص الهارب محمد علي والجماعة الإرهابية يبتزون أردوغان للحصول على الجنسية التركية.

وتابع "موسى"، أن محمد علي يترك أبناءه جوعي في تركيا، كما أن والده تحدث أن نجله يشرب مخدرات، ما يؤثر على عقله وبالتالي لا يستطيع التفكير ويحصل له تهيؤات، لذلك عليه أن يدخل مستشفى للعلاج كونه يعاني من هلاوس سمعية وبصرية وكوابيس.

وأشار "موسى"، إلى أن اللص محمد علي الهارب، يحاول أن يحصل أبناءه على الجنسية التركية، ليحصلوا على رواتب من السلطات التركية.
الفيديو..
https:www.youtube.comwatch?v=chS6T0rh6E8

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