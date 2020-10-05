محافظ العقيق يقف على حالات التسمم بمستشفى المحافظة العام

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:48 م
محافظ العقيق
محافظ العقيق
الفجر السعودي
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وقف محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العطاوي العتيبي اليوم بمستشفى العقيق العام على حالات المرضى الذين تعرضوا للتسمم من أحد المطاعم بالمحافظة.

 

وأكد الدكتور العتيبي على أهمية توفير الخدمة العلاجية والصحية لجميع المرضى المنومين والمراجعين بجاهزية عالية.

 

ونوه بضرورة العمل الصحي الجاد والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور في المستشفى في جميع الفترات، وذلك تحقيقاً لتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الذي يتابع ويوجه باستمرار للاهتمام بالمواطنين في جميع المجالات لاسيما في القطاع الصحي.

 

وفي نهاية الجولة شكر محافظ العقيق مدير المستشفى والطاقم الإداري والصحي.

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