قرار عاجل من وزارة التجارة والصناعة بشأن تصدير الفول بكافة انواعه

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:27 م
نيفين جامع
نيفين جامع
الفجر الاقتصادي
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أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً  بوقف تصدير الفول لمدة ٣ أشهراعتباراً من تاريخ  نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة

وقالت الوزيرة ان هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية ، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد . 

واشارت جامع الى ان قرار حظر التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول حيث  يكفي المخزون الحالى حاجة الاستهلاك خلال خمس أشهر ونصف، كما ساهم القرار ايضاً في حدوث انخفاض في الاسعار العالمية للفول وهو الامر الذي انعكس ايجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري

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