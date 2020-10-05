عزة مصطفى: أبو العينين واجه أكاذيب الإخوان بقوة (فيديو)

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الحملة الانتخابية للنائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب على دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، انطلقت اليوم الاثنين.

وتابعت الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين: "مهم جدا إن النائب يكون فاهم وعارف اللي بيحصل في مصر وخارجها، ويكون فاهم دوره والمخاطر التي تواجهها بلده"، مشيرة إلى أن النائب محمد أبو العينين قام بدور في غاية الأهمية بعد ثورة 30 يونيو وتحدث عن عظمة الثورة وفند أكاذيب تركيا وقطر وقنواتهم الإرهابية بكل قوة أمام المحافل الدولية كالبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة والكونجرس الأمريكي.

وأضافت "دائرة الجيزة والدقي والعجوزة ستشهد انتخابات برلمانية قوية وشرسة، لكن أبو العينين سيفوز باكتساح إن شاء الله".

ووجه النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب، كلمة إلى أهالي الجيزة والدقي والعجوزة بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية. 

وقال أبو العينين "في بداية الحملة أوجه رسالة حب ومشاعر وتقدير إلى أهلي وجيراني وأصدقائي وأحبابي من أهل دائرتي الذين شكل فيض مشاعرهم ورسائلهم المتتالية واتصالاتهم أمانة عظيمة لكل واحد منهم، لذلك أشكركم وأقول لكم رسالتكم وصلت إلى القلب، وهي مسؤولية وأمانة أدعو أن يعينني الله عليها".

وتابع "الدقي والعجوزة والجيزة بين شغلي وبيتي على مدى 30 عاما، وهذه المنطقة لها اعتزاز وتقدير وحبي بقلبي كوني أعيش فيها، وحينما اتسعت الدائرة وشعرت بقدرتي على الخدمة، وأمام فيض المشاعر أقول لكم كل عام وأنتم طيبين وأشكركم في أول رسالة بحملتي الانتخابية".

وأكمل "حينما نظرت على الدائرة رأيت أن هناك مهام جسيمة على النائب تنفيذها، لذلك كانت خطتي الأولى التواصل مع المسؤولين وخصوصا المحافظ أحمد راشد، وأخبرته بمتطلبات الدائرة من النواحي الصحية والتعليمية والتنسيق الحضاري والمشكلات البيئية، واحتياجات الشباب والمرأة"، مشيرا إلى أن محافظ الجيزة تجاوب معه واستجاب لكافة المطالب.

وأردف "علاقتي بأهالي الجيزة ممتدة على مدار 20 عاما، وشعوري تجاهكم يحمل المحبة والتقدير والاحترام، وفي ظل بناء دولة مصرية حديثة على الجميع التقدم بإدلاء أصواتهم لأي مرشح يجد فيه المسؤولية والقدرة والخبرة لتحقيق رغبات المواطنين ودراسة متطلبات الدائرة".

وأضاف "الفترة المقبلة تطلب عملا جادا شاقا وتحمل المسؤولية أمام المواطنين والشعب، ودائما دائرة الجيزة تكون عنوان التحضر لمصر بأكملها، وإن شاء الله بكم ومعكم سنقدم تجربة جديدة ومثلا يحتذى به، وأنتم في قلبي دائما سواء كنت نائبكم أم لا، أنتم في قلبي ولكم كل تعزيز واحترام، وسأظل في موقع المسؤولية سواء كنت مسؤول عن الدائرة أم لا»، مردفا «ثقوا تماما أنني سأكون في خدمة من ينتخبني أو لا بغض النظر عن نتائج الانتخابات، ومن حقكم التعرف على برنامجي الانتخابي وتاريخي البرلماني وخاصة خلال فترة ما بعد 30 يونيو المليئة بالأحداث والطموحات والرؤى الجديدة وتحديات التنمية ومواجهة الإرهاب وتطلعات المستقبل التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتغير رؤى مصر وخريطتها وهو ما يزيد الأحقاد، لكن مصر تمتلك جيشا قويا وشرطة مسؤولة".

واختتم "كلنا مشاركون في التنمية وجنود للوطن، وأدعو الله أن يوفقنا ونرى مصر قد الدنيا زي ما قال السيد الرئيس".

وكان أبو العينين خلال كلمته أمام الجلسة العامة للجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط بموناكو عام 2015 "الحقيقة كنت أتمنى الحديث عن ثورة 30 يونيو، وما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينما وقفت القوات المسلحة المصرية ضد عمليات الإرهاب وعمليات التدمير في سيناء، كونها تحمي العالم أجمع وليس مصر فقط من ويلات الإرهاب".

وتابع "الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق حكمة حينما تساءل هل ما يحدث في المنطقة العربية تغيير أم تدمير، هل نريد تغيير وديمقراطية احترام لحقوق الإنسان، أم تدمير للأمة العربية والإسلامية وتفكيك دولها وأراضيها وتقسيمها إلى دويلات"، مردفا"هذا هو المخطط الأكبر والجرح الكبير في قلب كل مصر، ويجب أن تعلم أوروبا والبرلمان والاتحاد الأوروبي هذه الحقائق، في ظل بث بعض وسائل الإعلام أكاذيب بناء تمويلات مغرضة، وعلى سبيل المثال تركيا تمتلك 6 قنوات تبث سموم وتحرض على قتل ضباط الجيش والشرطة بمصر".

وتساءل "هل تشجيع تركيا الإرهاب معقول، هل هذا يضمن حقوق الإنسان، لدي شريط مسجل عن كافة انتهاك حقوق الإنسان من قبل تركيا، وكنت أود الإنصاف والحديث عن أنقرة وممارستها، واستقاء المعلومات حول مصر من معلومات صحيحة".

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