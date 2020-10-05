"كان عارف أنه هيموت".. محمود سعد يكشف تفاصيل استشهاد البرقوقي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال القبطان محمود سعد، أحد أبطال العملية إيلات، إن الشهيد محمد فوزي البرقوقي استشهد بطريقة مختلفة عن التي تم عرضها خلال أحداث فيلم "الطريق إلى إيلات"، وهي أنه في الحقيقة استشهد بحادثة من حوادث الغطس، ويطلق عليها تسمم اكسجين.

وأضاف القبطان محمود سعد، خلال لقائه مع الفنانة مادلين طبر ببرنامج "حلوة يا دنيا" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين: "علاج هذه الحادثة سهل بأنه يطلع على وش الميه ويتنفس هوا عادي فتروح آثار الحادثة"، متابعا: "هو حس بالحادثة لكنه أصر أنه يكمل وهو عارف أنه هيموت لو كمل، ولو طلع على وش المياه احتمال العدو يشوفنا ويمسكونا ويكتشفوا ما نفعله".

وأردف: الشهيد البرقوقي ضحى بحياته بطريقة بطولية، أنه واحد عارف أنه هيموت ومع ذلك مكمل، لذلك مكنش ينفع أني اترك جثمانه، خاصة أنه كان رفيقي في التدريب، وكان قريبا إلى قلبي بشدة".



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وتحتفل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

واستقبله لدى وصوله الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الانتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وعزفت الموسيقا العسكرية سلام الشهيد.

وضمن الاحتفالات، قام الرئيس السيسي، بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة، ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

كما وضع إكليل الزهور، على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة، وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

واستقبل الرئيس السيسي، كم هائل من برقيات التهنئة، حيث بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة معربًا عن أطيب تهانيه وتمنياته بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، متمنيا لشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية تهنئة، مشيدًا بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور.

وضمن الاحتفالات، ترأس السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وناقش الاجتماع، عدد من الملفات والموضوعات، ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

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