"كان عارف أنه هيموت".. محمود سعد يكشف تفاصيل استشهاد البرقوقي

"كان عارف أنه هيموت".. محمود سعد يكشف تفاصيل استشهاد البرقوقي
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:48 م
أمنية فوزي
Advertisements
قال القبطان محمود سعد، أحد أبطال العملية إيلات، إن الشهيد محمد فوزي البرقوقي استشهد بطريقة مختلفة عن التي تم عرضها خلال أحداث فيلم "الطريق إلى إيلات"، وهي أنه في الحقيقة استشهد بحادثة من حوادث الغطس، ويطلق عليها تسمم اكسجين.
وأضاف القبطان محمود سعد، خلال لقائه مع الفنانة مادلين طبر ببرنامج "حلوة يا دنيا" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين: "علاج هذه الحادثة سهل بأنه يطلع على وش الميه ويتنفس هوا عادي فتروح آثار الحادثة"، متابعا: "هو حس بالحادثة لكنه أصر أنه يكمل وهو عارف أنه هيموت لو كمل، ولو طلع على وش المياه احتمال العدو يشوفنا ويمسكونا ويكتشفوا ما نفعله".
وأردف: الشهيد البرقوقي ضحى بحياته بطريقة بطولية، أنه واحد عارف أنه هيموت ومع ذلك مكمل، لذلك مكنش ينفع أني اترك جثمانه، خاصة أنه كان رفيقي في التدريب، وكان قريبا إلى قلبي بشدة".
إقرأ أيضا..
وتحتفل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.
واستقبله لدى وصوله الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الانتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وعزفت الموسيقا العسكرية سلام الشهيد.
وضمن الاحتفالات، قام الرئيس السيسي، بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة، ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.
كما وضع إكليل الزهور، على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة، وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.
واستقبل الرئيس السيسي، كم هائل من برقيات التهنئة، حيث بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة معربًا عن أطيب تهانيه وتمنياته بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، متمنيا لشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية تهنئة، مشيدًا بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور.
وضمن الاحتفالات، ترأس السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.
وناقش الاجتماع، عدد من الملفات والموضوعات، ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.
وأضاف القبطان محمود سعد، خلال لقائه مع الفنانة مادلين طبر ببرنامج "حلوة يا دنيا" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين: "علاج هذه الحادثة سهل بأنه يطلع على وش الميه ويتنفس هوا عادي فتروح آثار الحادثة"، متابعا: "هو حس بالحادثة لكنه أصر أنه يكمل وهو عارف أنه هيموت لو كمل، ولو طلع على وش المياه احتمال العدو يشوفنا ويمسكونا ويكتشفوا ما نفعله".
وأردف: الشهيد البرقوقي ضحى بحياته بطريقة بطولية، أنه واحد عارف أنه هيموت ومع ذلك مكمل، لذلك مكنش ينفع أني اترك جثمانه، خاصة أنه كان رفيقي في التدريب، وكان قريبا إلى قلبي بشدة".
إقرأ أيضا..
وتحتفل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.
واستقبله لدى وصوله الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الانتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وعزفت الموسيقا العسكرية سلام الشهيد.
وضمن الاحتفالات، قام الرئيس السيسي، بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة، ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.
كما وضع إكليل الزهور، على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة، وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.
واستقبل الرئيس السيسي، كم هائل من برقيات التهنئة، حيث بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة معربًا عن أطيب تهانيه وتمنياته بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، متمنيا لشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية تهنئة، مشيدًا بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور.
وضمن الاحتفالات، ترأس السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.
وناقش الاجتماع، عدد من الملفات والموضوعات، ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.