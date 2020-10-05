قفزة في أسعار الغاز مع اقتراب عاصفة "دلتا"

قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مخاوف تعطل الإمدادات نتيجة عاصفة دلتا الاستوائية التى تهدد خليج المكسيك.









وهددت عاصفة أخرى بتعطيل إنتاج الطاقة في خليج المكسيك، حيث من المتوقع أن تتحرك العاصفة الاستوائية "دلتا" إلى جنوب شرق خليج المكسيك ليلة الثلاثاء أو في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير.





وتأتي "دلتا" في أعقاب اضطرابات الطاقة التي سببها إعصار "سالي" في الشهر الماضي.





وأغلقت ستة حقول بحرية للنفط والغاز الطبيعي في النرويج أعمالها، مع إضراب العمال بشأن الأجور.





وبحلول الساعة 3:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 11.1 بالمائة ليصل إلى 2.71 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.