طلاب الدراسات العليا بقسم اللغات الشرقية بأداب عين شمس يشاركون في مسابقة الترجمة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
اية حمروشي
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وصل فريق طلاب الدراسات العليا من قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة عين شمس للمرحلة الثانية من مسابقة "الترجمة لشباب الجامعات" التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار: " ترجم..ابدع ".

وأكد أ.د مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أن كلية الآداب متمثلة في قطاع الدراسات العليا والبحوث لديها الحرص على مشاركة الطلاب في تلك المسابقات التي من شأنها أن تثري وتنمي خبراتهم ومهاراتهم،وتحثهم على المشاركة والاندماج الإيجابي في الأنشطة الجامعية المختلفة وتبرز الخبرات الشابة المتميزة التي تدرس الترجمة بالجامعات المصرية وكذلك نشر أعمال كبار المفكرين والأدباء بمختلف اللغات.

وأشار عميد الكلية الى دعم الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس لمشاركة طلاب الجامعة في جميع الأنشطة الثقافية والعلمية ومختلف المسابقات على جميع المستويات الدولية والإقليمية وبين الجامعات المصرية.

وأعربت أ.د شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عن سعادتها البالغة لمشاركة طلاب الدراسات العليا من قسم اللغات الشرقية بالمسابقة من خلال ترجمة أحد الأعمال الأدبية من اللغة الفارسية إلى العربية، حيث يتم المشاركة بترجمة كتاب " داراب نامه طرسوسي " وهو اسم العمل باللغة الفارسية ويتم ترجمته إلى اللغة العربية بعنوان: " ملحمة داراب نامه برواية أبي طاهر الطرسوسي ( ملحمة شعبية تتناول الصراع الفارسي واليوناني والمصري في عصر الامبراطوريات) وقد تم اختيار الدكتور يحيي لاشين المدرس بالقسم للإشراف على فريق الترجمة.

ومن الجدير بالذكر أن المركز القومى للترجمة قد أعلن حصول جامعة عين شمس على ست مشاركات فى المسابقة وهى أعلى نسبة فوز بين الجامعات المشاركة، وتأتى أقسام اللغات التى فازت الكتب المرشحة منها للترجمة فى المسابقة كالتالى: الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الكورية، الفارسية، والسواحيلية.

وينتظر المشاركون بالمسابقة الانتقال إلى المرحلة الثالثة من خلال تلقي الأعمال المترجمة ثم رفعها على الموقع الإلكتروني للمسابقة في موعد أقصاه 1 يناير 2021، ثم المرحلة الرابعة وهي إعلان النتائج والفائزين من خلال الموقع المخصص للمسابقة.

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