ميلان يسعي لحسم صفقة نجم تشيلسي





كشفت وسائل إعلام بريطانية أن ميلان الإيطالي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات الألماني أنطونيو روديجير نجم دفاع تشيلسي الإنجليزي خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأكدت إذاعة توك سبورت البريطانية أن ميلان يطمح أن يتمكن من عقد الصفقة لتدعيم خط دفاعه بلاعب صاحب قدرات وخبرات جيدة.





وأشارت الإذاعة البريطانية إلى أن بعض التقارير الواردة من إنجلترا تحدثت في الأيام الماضية عن أن روديجير مُرشح للرحيل عن تشيلسي خاصة بعد إستبعاده عن مباريات فريقه الأخيرة.





وأفادت بأن أنطونيو روديجير البالغ من العمر 27 عامًا يلعب مع تشيلسي منذ عام 2017 وخاض مع البلوز 115 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفين وسبق له اللعب في كلا من روما الإيطالي وشتوتجارت الألماني.



