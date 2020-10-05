أوقاف الإسكندرية.. تفتتح مسجدي الشهيدين "المنسي" و"مصطفى" الجمعة المقبل

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
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تستعد "مديرية الأوقاف بالإسكندرية" لإفتتاح مسجدين جديدين، الجمعة المقبل، وذلك في إطار الإحتفالات بـذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بإعمار بيوت الله مبنى ومعنى.

وتفتتح مديرية الأوقاف مسجدي الشهيد العقيد أحمد المنسي بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب، ومسجد الشهيد رقيب أول مصطفي أحمد مصطفى بـمحور المحمودية، والمسجدين من إنشاء وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
أوقاف الإسكندرية.. تفتتح مسجدي الشهيدين "المنسي" و"مصطفى" الجمعة المقبل
أوقاف الإسكندرية.. تفتتح مسجدي الشهيدين "المنسي" و"مصطفى" الجمعة المقبل
أوقاف الإسكندرية.. تفتتح مسجدي الشهيدين "المنسي" و"مصطفى" الجمعة المقبل
أوقاف الإسكندرية.. تفتتح مسجدي الشهيدين "المنسي" و"مصطفى" الجمعة المقبل
أوقاف الإسكندرية.. تفتتح مسجدي الشهيدين "المنسي" و"مصطفى" الجمعة المقبل
أوقاف الإسكندرية.. تفتتح مسجدي الشهيدين "المنسي" و"مصطفى" الجمعة المقبل
أوقاف الإسكندرية.. تفتتح مسجدي الشهيدين "المنسي" و"مصطفى" الجمعة المقبل
أوقاف الإسكندرية.. تفتتح مسجدي الشهيدين "المنسي" و"مصطفى" الجمعة المقبل
أوقاف الإسكندرية.. تفتتح مسجدي الشهيدين "المنسي" و"مصطفى" الجمعة المقبل
أوقاف الإسكندرية.. تفتتح مسجدي الشهيدين "المنسي" و"مصطفى" الجمعة المقبل
أوقاف الإسكندرية.. تفتتح مسجدي الشهيدين "المنسي" و"مصطفى" الجمعة المقبل
أوقاف الإسكندرية.. تفتتح مسجدي الشهيدين "المنسي" و"مصطفى" الجمعة المقبل
أوقاف الإسكندرية.. تفتتح مسجدي الشهيدين "المنسي" و"مصطفى" الجمعة المقبل
أوقاف الإسكندرية.. تفتتح مسجدي الشهيدين "المنسي" و"مصطفى" الجمعة المقبل
أوقاف الإسكندرية.. تفتتح مسجدي الشهيدين "المنسي" و"مصطفى" الجمعة المقبل
أوقاف الإسكندرية.. تفتتح مسجدي الشهيدين "المنسي" و"مصطفى" الجمعة المقبل

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