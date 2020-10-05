جمعية اللاعبين المحترفين تهنئ المصريين بنصر أكتوبر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:31 م
مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
الفجر الرياضي
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تقدم جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة الكابتن مجدي عبد الغني نجم الكره المصرية خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لملحمة انتصارات 6 أكتوبر المجيدة .

وتحتفل الجمعية مع المصريين بالانجاز الكبير الذي حققه الجيش المصري في سيناء ، وذكرى اعظم ملحمة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة الأبيَّة حتى تحققت ملحمة النصر التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين جميعاً.

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