شيرين رضا ضيفة احتفالية 'محمود رضا'.. الليلة

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علم 'الفجر الفني' أن الفنانة شيرين رضا، سوف تقوم بحضور احتفالية والدها الراحل"محمود رضا" ومن المقرر حضورها الليلة الساعة الثامنة مساء بدار الأوبرا المصرية.



حيث قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، من قبل تأجيل احتفالية "ذكريات في الكرنك" الخاصة بتكريم اسم الفنان محمود رضا إلى مساء يومي الاثنين والأربعاء 5 و7 أكتوبر المقبلين على المسرح الكبير بدلا من الأربعاء 30 سبتمبر، وذلك نظرا لحالة الحداد العام التي أعلنتها الدولة المصرية عقب رحيل الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.



يذكر أن الاحتفالية الفنية المبتكرة التي تحمل عنوان ذكريات الكرنك وتنظمها دار الأوبرا تأتى استمرارا لاحتفاء الثقافة المصرية بأسطورة الفن الشعبي محمود رضا وتقدمها فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة ورؤية موسيقية المايسترو هشام جبر ومن إخراج هشام الطلي.



