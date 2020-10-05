"القومي للمرأة بالإسكندرية" ينظم ندوة "دور مكتب الشكاوى في دعم الناجيات من العنف"

Advertisements



صرحت الدكتورة "ماجدة الشاذلي" مقررة الفرع بالمجلس القومي للمرأة، انه تم عقد ندوة صباح اليوم بعنوان "دور مكتب الشكاوى في دعم الناجيات من العنف" وذلك ضمن برنامج مدن آمنة بمدينة بشاير الخير١، (غيط العنب )، بمشاركة "فاطمة رشوان" محامية مكتب شكاوي المرأة بالفرع.



وتناولت الندوة التعريف بالخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة بصفة عامة المتمثلة في تقديم المشورة القانونية والإجتماعية، وإقامة الدعاوى القضائية بالمجان وبصفة خاصة الدعم القانوني والنفسي للمرأة، التي تعرضت لعنف اوتحرش او اغتصاب، وشرح الآثار السلبية من الزواج المبكر على الزوجة وعدم حصولها على حقوقها كنوع من انواع العنف الممارس ضد المرأة.



والجدير بالذكر أنه من خلال المناقشات التي دارت مع السيدات تم شرح الإجراءات المتبعة او ما يجب فعله في حالة حدوث عنف أو تحرش او اغتصاب، وآليات الدعم القانوني والإجتماعي التي ممكن أن تحصل عليه المرأة من خلال مكتب الشكاوي، والتعريف بمبادرة "العيادة الأسرية"، التي أطلقها فرع المجلس بالإسكندرية، لتقديم الإستشارات الأسرية وتقويم الصحة النفسية للمرأة المعنفة من حيث التشخيص والعلاج.



كما أضافت انه تم التنويه عن الخط الساخن للشكاوى ١٥١١٥ يوميًا من الساعة ٩ صباحًا حتى ٩ مساءًا.



كان ذلك استكمالًا لأنشطة برنامج مدن آمنه خالية من العنف ضد النساء بالتعاون بين فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك بمشروعي مدينة بشاير الخير ١ ومنطقة السيوف.

