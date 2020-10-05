في ذكرى وفاتها.. تعرف على الاسم الحقيقي لـ"ماري باي باي" أشهر كومبارس وبداية دخولها الفن

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:39 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى وفاة أشهر كومبارس في السينما المصرية، وهي الفنانة ماري باي باي.

اسمها الحقيقي، بهيجة محمد علي، قبل اتجاهها لعالم الفن، كانت تعمل في سجن النساء "سجانة"، وتزوجت من رجل يعمل بنفس مهنتها "سجان"، لكن وقعت مشكلات بينهما، ولجأ الطرفان للطلاق باعتباره الحل الأمثل، نظرًا لقرارها بالاتجاه إلى الفن.

بدأت عملها الفنى فى كازينو "بديعة مصابني" إذ كانت تقوم بدور "الريكلام" بمسمى العصر الحالى، فى فترة دخول الجنود الإنجليز إلى الكازينو بعد الساعة الثانية عشرة صباحًا فى أثناء الاحتلال البريطانى لمصر.

فتجلس مع أحدهم وتغازله ليفتح لها زجاجات "الويسكي" وبعد وقت معين تستأذنه فى الذهاب لقضاء أمر ما وقد عرفت نفسها له باسم "ماري" ومن ثم تغادر الكازينو وحينما تتأخر يسأل عنها الجندى الإنجليزى: "أين ماري" ليجيب عليه العاملون فى الكازينو بقولها "مارى باى باي"، أى أنها غادرت المكان ومن هنا اشتهرت بهيجة باسم "مارى باى باي".

حددت الصدفة موعدًا معها للقاء عميد المسرح يوسف وهبي، وطلبت منه التمثيل بالسينما، وبالفعل قرر يوسف بك اكتشافها، وعملت معه في فيلم "المهرج الكبير"، ليقرر بعد ذلك ضمها إلى "فرقة رمسيس"، ثم عملت في فرقة ثلاثي أضواء المسرح ومع الأستاذ فؤاد المهندس.

وقدمت ماري باي باي، عددًا من الأفلام ما يقرب من 50 عملا فنيًا حتى رحيلها عام 1997، منها "زوجة من باريس"، "مطاردة غرامية"، "أهلا يا كابتن"، "إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين"، "النمر"، "الآنسة ماما".

أشهر مشاهدها ذلك الذى أدته أمام الفنان عبد المنعم مدبولي، في فيلم مطاردة غرامية حينما قرر مغازلة الجميلات اعتمادا على حذائهن فيسير في الشارع ويغازل إحداهن قائلا "مدام.. بوز جزمتك يدل على أنوثة طاغية"، ليفاجأ بأنها سيدة قبيحة الوجه، ولم تكن سوى "مارى باي باي"، فبادر بقوله: "لامؤاخذة يا خالتي" لترد عليه: "خالتك؟ أنا خالتك يا معدوم الضمير يا معدوم النساء؟ يا عسكري".



أخبار تهمك

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهريا للعمالة حتي نهاية ديسمبر المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

الإيقاف يحرم الأهلي من جهود مدافعه أمام إنبي

منذ ساعة الا ربع

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 6 ساعات

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم

منذ ساعة و 18 دقيقة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

باتشيكو يفاجئ لاعبي الزمالك بقرار غريب قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم أولى صفقات «موسيماني»

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الإعلان عن عقوبة فرجاني ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
04:43 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

03:28 م

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

04:58 م

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»