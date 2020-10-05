في ذكرى وفاتها.. تعرف على الاسم الحقيقي لـ"ماري باي باي" أشهر كومبارس وبداية دخولها الفن

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تحل اليوم ذكرى وفاة أشهر كومبارس في السينما المصرية، وهي الفنانة ماري باي باي.



اسمها الحقيقي، بهيجة محمد علي، قبل اتجاهها لعالم الفن، كانت تعمل في سجن النساء "سجانة"، وتزوجت من رجل يعمل بنفس مهنتها "سجان"، لكن وقعت مشكلات بينهما، ولجأ الطرفان للطلاق باعتباره الحل الأمثل، نظرًا لقرارها بالاتجاه إلى الفن.



بدأت عملها الفنى فى كازينو "بديعة مصابني" إذ كانت تقوم بدور "الريكلام" بمسمى العصر الحالى، فى فترة دخول الجنود الإنجليز إلى الكازينو بعد الساعة الثانية عشرة صباحًا فى أثناء الاحتلال البريطانى لمصر.



فتجلس مع أحدهم وتغازله ليفتح لها زجاجات "الويسكي" وبعد وقت معين تستأذنه فى الذهاب لقضاء أمر ما وقد عرفت نفسها له باسم "ماري" ومن ثم تغادر الكازينو وحينما تتأخر يسأل عنها الجندى الإنجليزى: "أين ماري" ليجيب عليه العاملون فى الكازينو بقولها "مارى باى باي"، أى أنها غادرت المكان ومن هنا اشتهرت بهيجة باسم "مارى باى باي".



حددت الصدفة موعدًا معها للقاء عميد المسرح يوسف وهبي، وطلبت منه التمثيل بالسينما، وبالفعل قرر يوسف بك اكتشافها، وعملت معه في فيلم "المهرج الكبير"، ليقرر بعد ذلك ضمها إلى "فرقة رمسيس"، ثم عملت في فرقة ثلاثي أضواء المسرح ومع الأستاذ فؤاد المهندس.



وقدمت ماري باي باي، عددًا من الأفلام ما يقرب من 50 عملا فنيًا حتى رحيلها عام 1997، منها "زوجة من باريس"، "مطاردة غرامية"، "أهلا يا كابتن"، "إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين"، "النمر"، "الآنسة ماما".



أشهر مشاهدها ذلك الذى أدته أمام الفنان عبد المنعم مدبولي، في فيلم مطاردة غرامية حينما قرر مغازلة الجميلات اعتمادا على حذائهن فيسير في الشارع ويغازل إحداهن قائلا "مدام.. بوز جزمتك يدل على أنوثة طاغية"، ليفاجأ بأنها سيدة قبيحة الوجه، ولم تكن سوى "مارى باي باي"، فبادر بقوله: "لامؤاخذة يا خالتي" لترد عليه: "خالتك؟ أنا خالتك يا معدوم الضمير يا معدوم النساء؟ يا عسكري".







